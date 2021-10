Laenuspetsialist selgitab, miks noored tänapäeval pangast laenu ei saa

Välja arvatud ehk une osa, sest vanast peast kipub seda väheks jääma. Aga see selleks. Niisiis, elu tuleb kindlasti nautida, kuid vastutustundlikult. Seda igas mõttes, ka rahalises, sest mõtlematult tehtud otsused võivad aastaid hiljem sinu suurematele plaanidele pidurit tõmmata.

Kuidas? Hoia pilk peal enda laenu- kui ka muude kohustuste teenindamise ajalool – info sellest, kui korrektselt või mittekorrektselt oled aastate jooksul rahalisi kohustusi täitnud jne. Just selle järgi otsustavad pangad suuresti, kas ja mis tingimustel on nad valmis sulle täna, homme või hoopis kümne aasta pärast laenu andma.

Kui selles ajaloos on plekke – mõni tasumata telefoniarve või väike kiirlaen –, võib juhtuda, et vajalikul hetkel ei olegi sul enam võimalik näiteks auto või kodu ostuks lisaraha saada või siis pead laenu eest maksma palju kõrgemat intressi. Laenu tuleks võtta vastavalt enda võimetele, et tagasimaksmine ei nõuaks erilist pingutust.

Just hilinenud maksed on üks peamisi laenutaotluste tagasilükkamise põhjusi. Tihti tuleb eitav vastus pangast üsna ootamatult, sest kõik tundub ju olevat hästi. Tea aga, et krediidiajalugu on väga pikk ja noorena tehtud läbimõtlemata otsused, võivad hilisemad head plaanid ära rikkuda.

Kas teadsid, et kui jääd mõne telefoniarve, järelmaksu või muu sellise tasumisega 45 päeva hiljaks ja summa kerkib üle 30 euro, avaldatakse sinu andmed Maksehäireregistris ja sinu maine saab laenuandjate silmis kahjustada? Tihti arvatakse, et asi on klaar, kui maksad tekkinud võla ja viivise ära. Kahjuks see nii ei ole. Maksehäireregistri kanne jääb alles ja mõnikord võib selle aegumiseks kuluda isegi kümme aastat. Et sinu krediidiajalugu oleks seejärel puhas, pead terve selle aja saama stabiilset sissetulekut ja tasuma hoolikalt kõik maksed.

Kodulaenu soovides vaatavad pangad enne otsuse langetamist nii säästuvõimet kui ka krediidiregistri andmeid. Seetõttu püüa alati jälgida, et kõik arved saaksid tähtaegselt tasutud. Laenu ja kohustusi omada on väga normaalne, oluline on, et tagasimaksmine on korrektne. Seepärast, kui laenad, laena tõesti asjade jaoks, mida tõeliselt vajad (mitte soovid) ja kindlasti summas, mida jaksad pingutuseta tagasi maksta.

Tasu arved õigel ajal

Kui pead ise tasuma telefoni-, neti-, kommunaal- jm arveid, jälgi regulaarselt oma kontoseisu ja ka seda, et maksekuupäevadel oleks arvel vajalik summa alati olemas. Kui juhtub, et makse tuleb teha mõni päev enne palga või stipi saamist ja võib juhtuda, et selleks ajaks on juba kitsas käes, on mõistlik kaaluda maksetähtaja muutmist või siis seadistada sobivaks hetkeks automaatne püsimakse.

Ära võta kiirlaenu