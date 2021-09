Meestele: varasta Daniel Craigi tappev sarm

Hästi istuv ülikond ehitab mehe

Korralik väärispuidu tooni kingapaar

Head mehed – must king sobib kaaslaseks ainult mustale ülikonnale. Arvata, et tegu on universaalse jalatsiga, on suurim moeeksitus. Kanna seda näiteks sinise komplektiga ja oledki ämbrisse astunud. See ongi põhjus, miks James Bondi garderoobist tuleb kindlasti elegantsed pruunid kingad sisse vehkida. Tõsi, pruuniga on keeruline. Sellele kingapaarile on vaja õiget viksi ja kõrvale sobivas toonis püksirihma. Tuleb teada, et konjakitooni kantakse suvel ja mahagoni ja muud tumedamat talvel. Kuid kogu see vaev väärib küünlaid, sest korralik pruun king on tänases maailmas eduka mehe stiilivundament.