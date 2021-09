Eesti loetuim isablogija Henry koroonas: Oleme nüüd positiivseim pereblogi

Mees kirjeldas siis oma enesetunnet järgmiste sõnadega: «Ja kui keegi küsib, et mis kogemus on olla haige ja kolme lapsega, siis kujuta ette sul on ilgelt paha olla ja kummagi käe kaisus on üks laps. Oledki seal oma kahe lapsega, kes tahavad tähelepanu ja hellust ning püüad ellu jääda ja siis ulatab sulle keegi ühe lapse veel juurde.»