Sinu sodiaagimärgil aitab kiiremini uinuda see

Kindlasti kõik teavad, et kõige kohutavamad on ööd, mil kuidagi ei tule und ja hommikul on vaja vara ärgata. Mõistagi tulevad kasuks klassikalised soovitused - vältida eredaid ekraane tund aega enne und, vältida kofeiini tarbimist pärast kindlat kellaaega, kasutada naturaalseid une soodustajaid nagu melatoniin, palderjan, naistepuna jne.