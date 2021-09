REISILE! ⟩ Leedu maksab turistidele kolmanda päeva majutuse kinni

Mida aga sel kolmandal päeval Leedus pihta hakata? Tegemist on tegelikult riigiga, kus peidus palju avastamata aardeid ning Leedu on ainulaadne reisisihtkoht.

Riiklik turismiarendusagentuur Reisi Leedus on koostanud nimekirja kõige huvitavamatest faktidest kolme Leedu tuntuima linna kohta.

1 . Vilniuse avastamiseks kulub vähem kui 2000 sammu. Kuna kogu riik on üsna väike, on ka üksikud linnad väikesed. Näiteks riigi pealinna Vilniuse peamiste vaatamisväärsuste avastamiseks kulub vaid 1969 sammu. Arv võib tunduda väike, kuid Vilnius on UNESCO nimekirja kantud vanalinn ana üks lihtsamaid jalgsi Euroopas avastatavaid linnasid. Seetõttu on isegi lühim pärastlõunane jalutuskäik Vilniuses täis rikkalikku ja värvikat ajalugu, hämmastavat barokkstiilis arhitektuuri, rohelisi parke ja kunstiruume.

2. Osa pealinnast on maetud maa alla. Vilniuse vanalinna tänavate all on varjatud maa-alune maailm. Vilniuse katedraali kelder on Leedu suurvürstiriigi kuulsate valitsejate ja aadlike ning ka katedraali endiste piiskoppide matmispaik. Tänapäeval annab kaasaegne ekspositsioon külastajatele võimaluse tutvuda Leedu iidsete matmistraditsioonidega, näha arheoloogiliste uuringute käigus leitud väljakaevamisi ja tutvuda hoone enda ajalooga.

3. Vilniuses toimusid Netflixi sarja Stranger Things võtted. Lukiškėsi vangla, üks kuulsamaid rajatisi Vilniuse kesklinnas, on pärast vangla sulgemist alates 2019. aastast ümber kujundatud kultuuriruumiks. Sajandivanune vangla, mis on saavutanud ülemaailmse tunnustuse Netflixi sarja Stranger Things võttepaigana, on nüüd vähemalt kaks aastat korraldanud kultuuritegevusi, kontserte, festivale ja eksklusiivseid haridusreise. Praegu uus meelelahutuskeskus pealkirjaga « Lukiškės vangla 2.0 » on andnud ligikaudu 250 kohalikule kunstnikule võimaluse jätkata oma loomingulisi tegevusi ning lõbustada Vilniuse kohalikke ja külastajaid erinevate kultuurielamustega.

4. Kaunases on tuumavarjendis HBO Tšernobõli-teemaline sõjamuististe kogu. Aatomipunkris asuv kogu annab Kaunase külastajatele võimaluse tutvuda muljetavaldavate külma sõja aegsete esemete, relvade, KGB ainulaadse varustuse, autentselt varustatud ülekuulamisruumide ja lugudega, mis näitavad, kuidas rõhuv Nõukogude süsteem Leedus toimis. Eramuuseumi kollektsiooni ei tunnusta mitte ainult rahvusvahelised eksperdid, vaid seda on kajastatud ka kuulsas HBO sarjas «Tšernobõl».

5. Kaunases asub Kuradimuuseum. Kaunase Kuradimuuseumis, mis on kantud maailma ainulaadsemate muuseumide hulka, asub umbes 3000 sarvedega eksponaati kogu maailmast: kujutav kunst ja käsitöö, suveniirid, maskid ja palju muud. See näitus annab linna külastajatele võimaluse lähemalt uurida salapärast mütoloogilist olendit ja seda, kuidas teda on kujutatud koguni 70 maailma riigis.

6. Kaunas pakub võimalust einestada aktiivses kloostris. Pažaislise klooster on tõeline barokkpärl 17. sajandist. Selle ehitas jõukas, mõjukas ja usklik Pacase perekond. Kloostri juures asuv Monte Pacis on ainulaadne söögi- ja külalislahkuskompleks ja sinna kutsutakse külastajaid kogema ajalooliste roogade kaasaegset tõlgendust. Toidud valmistatakse kohapeal kasvatatud toodetest ning on vürtsitatud munkade kulinaarsete teadmiste ja loominguliste saladustega. Tänapäeval on see tuntud kui Kaunase üks enim külastatud turismiobjekte.

7. Klaipedal on Saksa impeeriumiga ainulaadsed ajaloolised sidemed. Kuigi Klaipėda on tuntud traditsioonilise Leedu kultuuri poolest, on sellel selgelt saksa mõjutusi. Leedu suuruselt kolmas linn kuulus Preisi kuningriiki ja oli mingil ajahetkel ka pealinn. Piirkond taastas oma autonoomia 1923. aastal. Hooned kompaktses vanalinnas – näiteks hotell Old Mill – on ehitatud Saksa sõrestikmaja stiilis.

8. Klaipėda külastajad saavad linna vanalinna avastada põgenemistoa sarnase mängu kaudu. «Kadunud Klaipėda» on interaktiivne nutitelefonimäng, milles linna külastajad saavad aktiivselt kaasa lüüa. See virtuaalne giid juhatab osalejad läbi linna, lahendades selle saladusi ja avades linna ajaloo lehekülgi kogu 2,5 km pikkusel marsruudil Klaipėda vanalinnas.

9. Klaipėda on tuntud oma ainulaadsete friteeritud juustupulkade poolest. Senamiesčio piršteliai («Vanalinna sõrmed») on Klaipeda kohustuslik suupiste. Kuigi nimi ei pruugi kirjeldada nende ainulaadsust, pole konkurendid suutnud midagi sarnast uuesti luua. Krõbedad, nätsked ja maitsvad «näpud» on kogunud nii suure populaarsuse, et enam kui pooled Vanalinna baari saabuvatest külastajatest on neid siin tellinud juba üle 20 aasta.