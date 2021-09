Vene õigeusu kirik keelas poodide ja haiglate pühitsemise

Vene Õigeusu Kiriku hariduskomisjoni esimees, ülempreester Maksim Kozlov andis URA uudistekanali kaudu teada, et kirik keelab preestritel õnnistada ööklubisid, sekspoode ja haiglaid, kus katkestatakse rasedusi.

«Nagu munk Maximus ütleb, pole asju, mis on oma olemuselt halvad, on teod, mis muudavad need halbadeks,» ütles Kozlov.