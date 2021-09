Ühe kuningliku perekonna eksperdi sõnul on põhipõhjuseks prints Williami kius, mis ajendas Harryt ja Meghanit lahkumisotsust vastu võtma.

40-aastane Meghan ja 37-aastane Harry teatasid oma plaanist astuda kuningliku perekonna liikmete ametlikust rollist tagasi möödunud aasta jaanuaris. Paar selgitas Oprah’le antud pommintervjuus, et kuninglik pere ei pakkunud neile piisavalt kaitset ja abi, kui meedia neid negatiivses võtmes ründas. Siiski on kuninglik biograaf Andrew Morton öelnud, et paari otsust mõjutas suuresti nende hapuks läinud suhe prints Williami ja hertsoginna Kate’iga.