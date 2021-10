Treener Egle Nabi: elame ajal, mil ülistatakse «orav rattas» elustiili

On tavapärane, et kipume oma võimeid lühiajalises plaanis üle hindama ning pikas plaanis alahindama. Minu treeneril Charles R. Poliquinil oli hea ütlus: «If you only got one ass, you cant't ride two horses.» Alati, kui keegi treenitavatest hakkas loetlema, mida kõike ta treeninguga saavutada tahab, peatas Charles ta lausega: «Pick one!»