Igal lapsel on sisimas väga spetsiifilised vajadused, mille täitmine loob temas rahu- ja turvatunde. Tihti ei oska nad neid aga väljendada ja vanemad on ise nii erinevad, et ei mõista neid vajadusi. Lapse kuumärgi teadmine annab aimu sügavamatest vajadustest selle väikse hinge sees.

Tellijale

Kuu asend sünnikaardis on alati väga oluline, kuna see näitab meie peamisi sisemisi vajadusi, et tunda end turvaliselt ja hästi. Ent väikelapse kuni koolieeliku (0-7 aastat) elus on tema kuumärk isegi palju olulisem ja domineerivam kui päikesemärk.