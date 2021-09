KUMMALINE ⟩ Metsa eksinud mees hakkas koos vabatahtlikega iseennast otsima

Kuuldus Beyhani kadumisest levis naabruskonnas ja otsingutega liitusid ka kohalikud - kõik olid lootuses, et mida rohkem inimesi, seda rutem mees üles leitakse.

Otsingu- ja päästekomandod hüüdsid Mutlu nime korduvalt, kuni keegi otsijatest hüüdis: «Oot, keda me otsime? Ma olen siin ju!» Selgus, et Beyhan Mutlu oli mingil ajahetkel põõsast välja ilmunud ja samuti otsingutega liitunud, teadmata, et tema ongi mees, keda otsitakse. Lõpp hea, kõik hea!