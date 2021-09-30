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KUMMALINE ⟩ Metsa eksinud mees hakkas koos vabatahtlikega iseennast otsima

Türgis eksis 50-aastane purjus mees metsa ära. Õnneks lõppes otsing heade uudistega, kuid kummalise keerdkäiguga, kirjutab LADbible.

Kohaliku meedia andmetel oli Beyhan Mutlu İnegöli linna lähedal asuvas Çayyaka maapiirkonnas koos sõpradega joonud. Mingil hetkel oli mees tihnikusse läinud, kust ta tagasi enam ei jõudnud.

Sõbrad hakkasid muretsema ja helistasid politseisse, kes panid kadunud mehe leidmiseks kokku otsingu- ja päästemeeskonnad.

Kuuldus Beyhani kadumisest levis naabruskonnas ja otsingutega liitusid ka kohalikud - kõik olid lootuses, et mida rohkem inimesi, seda rutem mees üles leitakse.

Otsingu- ja päästekomandod hüüdsid Mutlu nime korduvalt, kuni keegi otsijatest hüüdis: «Oot, keda me otsime? Ma olen siin ju!» Selgus, et Beyhan Mutlu oli mingil ajahetkel põõsast välja ilmunud ja samuti otsingutega liitunud, teadmata, et tema ongi mees, keda otsitakse. Lõpp hea, kõik hea!

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