KUMMALINE ⟩ Metsa eksinud mees hakkas koos vabatahtlikega iseennast otsima
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı.— Vaziyet (@vaziyetcomtr) September 28, 2021
Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. pic.twitter.com/yhVaPSh7wY
Türgis eksis 50-aastane purjus mees metsa ära. Õnneks lõppes otsing heade uudistega, kuid kummalise keerdkäiguga, kirjutab LADbible.