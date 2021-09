Aasta parim intervjueerija Roald Johannson: iga saade valmib suure eeltööga, see ongi kõige olulisem

Roald Johannson pärjati tänavu Eesti filmi- ja teleauhindade galal parima intervjueerija tiitliga. Mees on mitu hooaega vedanud saadet «Roaldi retked» ja mõistagi on kodupublikule tema inspireerivad vahepalad ja südamesse minevad lood koduselt tuttavad.

Mees rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», mis tunded teda auhinna ülevõtmisel valdasid. «Olen mõistagi väga alandlik ja ka veidi kohmetu. Kuid siiski südamest tänulik selle tiitli eest. Ma siiamaani ei suuda seda kõike uskuda. Eesti telemaastik on täis häid küsitlejaid ja kui päris aus olla, siis ennast ma selles kategoorias kõige paremaks ei pea,» rääkis ta.

Johannson mõtiskles, miks just tema oma saatega žürii ees võitjaks osutus. «Ma ei teagi, mis tegi mu kõige paremaks. Kuidas seda oskust üldse mõõta? Kes siis on kõige parem küsija? Minu hinnangul on väga head küsijad Anu Välba, Andres Kuusk, Marii Karell ja Elo Mõttus. Eks minul ole kindlasti ka mingid oma võlud. Ilmselt ma suudan inimestega hästi sina peale saada. Ilmselt väga paljud seda ei tee - stuudioformaadis lihtinimestega sina peale saada on veidi keerulisem. Minu telesaate formaadis on see tunduvalt lihtsam. Ilmselt see saladus peitubki seal,» sõnas ta.

Saatejuht avaldas, kuidas ta leidis oma saatekülalised uue «Roaldi retked Eestis» hooaja raames. «See kõik on suur eeltöö ja minu jaoks ongi see osa ka kõige olulisem. Kui toimetusega mõtleksin vaid teema välja, siis sellest kindlasti ei piisa. Vormi sees peab olema tugev sisu. Ja sisu moodustavad inimesed, kes on saate peategelased. Nende inimeste leidmine ongi üks paras kunst,» lisas ta.

«Ega mul mingit salanippi pole. Ma otsin inimesi, kes teavad kedagi, kes teavad kedagi...see on üks lõputu kohtumiste ja telefonikõnede jada. Oma sisemine tunnetuslik radar on see, mis mind aastate jooksul on aidanud. Oluline on saatesse valida õiged inimesed. Mõnikord õnnestub see ülesanne paremini, teinekord jälle vähem paremini. Ega ma mingi jumalus pole,» tunnistas Roald Johannson raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».