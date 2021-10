AJALUGU ⟩ Sõjaeelse Eesti ideaalne naine oli mitte liiga haritud, aga kena, priske ja jõukas

2021. a kevadsemestril Tallinna Ülikooli üliõpilaste ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti raames läbi viidud uuringus käsitleti aastatel 1900‒1944 Eesti ajalehtedes avaldatud tutvumiskuulutusi.

Kuigi kuulutajate seas olid aktiivsed mõlema soo esindajad, domineerisid napilt siiski mehed. Peamiste põhjustena olid mehed välja toonud üksindust, soovi (kirja)sõbra järele, pettumust abielus ja materiaalseid probleeme.

Kui 2010. aastal viidi 3000 briti mehe seas läbi küsitlus selgitamaks, milline on ideaalne naine, siis enamik meestest soovis, et naine oleks sportlik ja hoolitseks enda eest, kolm neljandikku arvas, et naine peaks oma kaalu jälgima. 91 protsenti meestest otsis naist, kellel oleks kõrge libiido ja 88 protsenti ei jaksanud kauem kui kümme minutit oodata, et naine ennast riidesse paneks. 1930ndatel rõhutati naise välimuse üle arutledes küll üldist proportsiooni ja harmooniat, kuid toodi siiski välja ka Ameerika olümpiaadi poolt esitletud ideaalse naise võrdkuju — pikkus 161,5 cm, kaelaümbermõõt 30 cm, rinnaümbermõõt 84 cm, talje 66 cm, puusmõõt 86,5 cm ja säär 32 cm — ja soovitati sentimeeter kätte võtta, et lihtsalt kontrollida, kuivõrd vastab igaühe enda proportsioon tänapäeva Veenusele. (Film ja Elu, 29.03.1935).