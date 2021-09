VIDEO ⟩ Printsess Diana lõi pudeli Charlesi pähe puruks

Sotsiaalmeedias teeb ringe video, kus on ehmatav hetk näha. Printsess Diana võtab pudel ning lööb selle Charlesi kuklasse puruks. Killud lendavad kõikjale.

Kuna paari ümbritseb aga palju inimesi ning ka Charles ise naerab, on selge, et tegemist on millegi muu kui abielutüli vägivaldse õiendamisega.