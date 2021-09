Paraku on aga Katrin Read pseudonüüm ja kuigi tema raamat kannab provokatiivset pealkirja «Alasti: minu mittemonogaamne elu. Keha, tunnete ja mõistusega», siis tegelikult on siin hing küll alasti kistud, kuid autor on valinud ise (ilmselt mõistetavatel põhjustel) kardina taha jäämise.