3 sodiaagimärki, kelle jaoks Merkuuri retrograad on käkitegu

Merkuuri retrograad Kaaludes mõjutab meid kuni 18. oktoobrini, tuues kaasa takistusi, äpardusi, suhtlemisprobleeme, arusaamatusi, eksimusi, tegevuse ülekordamist ja muid seiku, mis ei lase liikuda edasi nii kiiresti, nagu me tahaksime. Nagu alati, mõjutab see mõningaid sodiaagimärke rohkem kui teisi. On neid, kes saavad tunda kõiki eeltoodud katsumusi, kui ka neid, kel pole põhjust millegi üle kurta.