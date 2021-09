Eesti neiu: kui kõik inimesed elaksid ja tarbiksid nagu mina, siis...

Elise kirjeldab oma möödunud nädala kogemusi nii:

«Ongi lõppenud eelviimane nädal ja ainult üks nädal on väljakutset veel jäänud. Nagu olen ka enne ka kirjutanud, siis jätkan kindlasti samal teel, võibolla lihtsalt piiran ennast natuke vähem.

Viimase nädala alguse puhul meile saadetud väljakutse meilis öeldi, et kõige mõistlikum on veganlusega hakata tegelema järk-järgult, kuna see loob ka kõige rohkem püsivust. Ehk siis hakata tasapisi loomseid tooteid välja jätma, kuni lõpuks jääbki sinust järele vegan. Ja loomulikult on eksimused lubatud.

Mina olen otsustanud ostuharjumuste juurde jääda ja ka väljakutse lõppedes ei hakka ma üldiselt enam ostma loomseid tooteid.

Möödunud nädal keskendusin kõige rohkem keskkonna ja kliimaga seotud teemadele, kuna reedel toimus üleilmne kliimastreik, kust ka mina läbi põikasin. Minu jaoks olid väga huvitavad Loomuse, LGBT ühingu ja Feministeeriumi kõned, kus toodi välja, et kõik eluvaldkonnad ja probleemid on väga lähedalt seotud ka kliima ja keskkonnaga.

Kogu üritus oli väga südantsoojendav, kuid ilm oli kahjuks väga mitte-soojendav, seega hakkasin pärast esimest tundi kodu poole sõitma ja Woltis olid kõik põhilised vegankohad Murphy seaduse järgi just offline. Sattusin juhuslikult Haabersti Pizzakioski juurde ja leidsin sealt veganpitsa Vöneriga, mis oli väga maitsev.

Pitsa. FOTO: Erakogu

Samuti käisin koos sõbrannaga Disainiööl vaatamas rõivadisainile pühendatud moesõul «D_O_M – DISAIN ON MOES», kus presenteeriti nelja moelooja kollektsioone. Kõikide kollektsioonide ühendav joon ja moeloojate eesmärk oli kogu tootmisprotsessis olla võimalikult keskkonnateadlik. Kuna ma ei ole aastaid ühelgi moesõul käinud, oli äärmiselt tore näha, et etendusele oli valitud erinevates suuruses modellid. See tekitas ka vaatajates väga sooja tunde, et laval nähtud riided või teised tooted pole ainult modellimõõtu inimestele loodud.

Kodus katsetasin sellel nädalal esimest korda elus kuskussi tegemist, kõrvale sõin paneeritud kartuli-kõrvitsapihve. Kui ausalt öelda, siis ma ei ole kõige suurem kuskussi fänn, aga ära saime ikka söödud. Samuti tegime jälle veganvahvleid ja läätse-kookospiimasuppi. Kiire tootesoovitusena toon välja ka Oyakata vegan kiirnuudlid, kui tahad ikka väga kiiresti midagi hamba alla saada. Aga siinkohal jällegi väike meeldetuletus, et vegan ei tähenda alati tervislikku, see tähendab lihtsalt seda, et selles toidus pole sees midagi loomset.

Kodus valmistatud kuskuss. FOTO: Erakogu

Ja eelviimase nädala lõpuks tahan öelda, et veganlus peaks olema enda jaoks lõbus, mitte piirav. Seega ei maksa ennast liiga rangelt piirata, vaid liikuda kindlameelselt ja aeglaselt, kas või iga nädal loobudes ühest loomsest ainest. Liitusin ka rahvusvahelise «10 nädalat veganluseni» mentorlus programmiga, kus teised programmi lõpetanud saavad olla toeks alustajatele. Seega, kui sind on nende nädalate jooksul minu teekond kõnetanud, võta minuga julgelt ühendust!

Soovitan kõigil uurida ka oma ökojalajälje kohta Postiumi lehel. Mina sain teada, et minu ökoloogilise jalajälje suurus on 2,26 globaalhektarit, mis tähendab seda, et kui kõik inimesed elaksid ja tarbiksid nagu mina, peaks inimeste käsutuses olema 1,1 maakera. See ei olegi nii hull tulemus, kui ma arvasin, küll aga saaks kindlasti paremini. Seega ikka edasi taaskasutuse ja keskkonna teadliku elu poole!»

Kui sinagi oled huvitatud veganlusest ja soovid selle maailmaga lähemalt tutvuda, siis liitu rahvusvahelise programmiga «10 Weeks to Vegan» ehk «10 nädalat veganluseni». Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja Vegan Oureachi koostöös on nüüd võimalik veganväljakutse vastu võtta ka eesti keeles. Selleks tuleb rippmenüüs valida Eesti verisoon.