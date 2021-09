Afganistanis keelati naistel Kabuli ülikoolis õppimine ja õpetamine

«Kuniks kõigile ei pakuta tõelist islamistlikku keskkonda, ei lubata naisi ülikooli õppima või tööle,» teatas Mohammad Ashraf Ghairat. «Esikohal on islam.»

Enne seda teadet saatis Twitteris Ghairat välja puštukeelse säutsu, et ülikool on plaani võtnud naistudengite õpetamise korraldamise, kuid ta ei öelnud, mis ajaks see plaan jõustub.