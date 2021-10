Saturn toob meile suurimaid õppetunde ning õpetab meid looma elus struktuure, mis kannavad. Selleks testib see planeet meid mitmetel aegadel, lammutades mõnikord vana elustruktuuri maha, et looksime parema. Uuri, kui kaugel oled Saturni õppetundide läbimisel Sina.

Kõikidest planeetidest üks suurim õpetaja meie elus on Saturn. See planeet õpetab meid looma baasi ja struktuuri, millel kõik muu põhineb. Sellepärast testib see meid ka väga põhjalikult - ebaküpsusele pole siin ruumi ning struktuurid peavad olema kandvad. Saturn on seotud reaalse füüsilise maailmaga, mistõttu Saturni mõjud toovad alati käegakatsutavaid ja silmnähtavaid tulemusi.