SODIAAGISOSINAD ⟩ Hüperretrograadne nädal sunnib pilgu sissepoole, aga on ka romantikat täis päevi

Soovitused nädalaks

Kui eelmisel nädalal juhatas Narr meid uute alguste suunas, siis täna tuli ta tagurpidi. See on ideaalne retrograadse Merkuuri sümbol - ei tasu kiirustada, oma sammud tasub kõik läbi mõelda, sest muidu me oma teekonnal komistame ja takerdume. Tagurpidine Narr kutsub olema ohtudest teadlik ning mitte uisapäisa ühtki otsust tegema.