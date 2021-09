TELGITAGUSED ⟩ Kuninganna pani jonniva Meghani ühe lausega paika

Biograaf nimelt jutustas, et Meghani nõudlik käitumine enne pulmi väsitas ära kõik kuningliku pere liikmed ja lossitöötajad. Kõigepealt läks Meghan tülli oma mehevenna naise Kate’iga lilleneiude sukkpükste pärast. Kate nõudnud sukkpükste, Meghan paljaid jalgu. Kate aga meenutas, et sukkpüksid on protokollikohane ja nõutud. Meghan meenutas intervjuus Oprah Winfreyle, et Kate ajas ta nutma, kuid ta leppis Cambridge’i hertsoginnaga ära ja saatis talle lilled. Allikate sõnul aga olnud asi vastupidi ja pisarates lahkus Kate.