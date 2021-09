ÜLLATAV? ⟩ Abieludes koosneb kümnendik suhtlusest valedest

Doktor Jason Whiting kirjutab Psychology Todays, et enamik meist nõustub – on hea olla aus ja autentne. «Meid tõmbab inimeste poole, kes on «kahe jalaga maa peal», kes ei teeskle,» kirjutab suhteekspert. «Ja üks põhjus, miks me seda omadust hindame, on see, et see pole üldse nii tavaline. Inimesed sageli teevad olukorrale sobiva näo ja isegi ei mõista, et on seejuures petlikud.»