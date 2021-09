Estonia ooperiprimadonna Olga Mikk-Krull on iseloomustanud oma lavakolleegi: «Lully Wirkhaus oli haruldane subrett, väga ladusa mänguga, ilusa häälega ja kõiki oma osi tegi ta ühesuguse julguse ja bravuuriga. Ta ei olnud kunagi väsinud ega halvas tujus, teda oli lihtsalt nauding vaadata. Iseäranis populaarseks sai ta oma Annamirliga «Lõbusas talupojas». Lully oli väga tore, väga hästi lõi ta selle osaga läbi. See nimi jäi talle meie hulgas eluksajaks külge. Teda nimetatigi Annamirl, aga talle endale see ei meeldinud.»