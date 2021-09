Eeva Esse armastus ajakirjanduse vastu sai alguse põhikoolis: lugesime iganädalaselt Postimeest ja osalesime meediaviktoriinidel

Eeva Esse on teleekraanidel hetkel omanimelise saatega «Esse», lisaks on ta saatejuht kodupubliku poolt armastatud «Kuldvillakus» ning hiljuti näitas ta end vaatajatele ka reisisaates. Esse tunnistas, et tunneb end koduselt kõigis kolmes teleformaadis.

«Tunnen end mugavalt kõikjal, kuid minu roll on erinevate saadete puhul muidugi täiesti erinev! Aga olgem ausad, eks rännuseikluses «Kolm naist karavanis» sain olla kõige rohkem mina ise. Seal polnud ei meiki, filtreid - nii verbaalses kui ka visuaalses mõttes. Olin üks naine kolmesest kambast - olin mina ise ja tundsin end selles saates väga hästi. Sai muidugi ka pisaraid näha! Kuid mis seal salata - ka uus «Kuldvillaku» hooaeg toob ootamatuseid - salvestusel oli hetk, mil ma ei teadnud kas naerda, nutta või käed rüppe vajuda. Peagi jõuab see ka televaatajateni,» naeris ta.

Esse rääkis raadio Elmar saates «Ikigai», et tema kirg ajakirjanduse vastu sai alguse juba varases koolipõlves. «Põhikoolis suunati meid päris tugevalt, et hakkaksime iseseisvalt ajakirjandust tarbima. Pidime lugema Postimeest ja meil olid iganädalaselt selle teemalised viktoriinid. Pean tunnistama, et olin selles ettevõtmises edukas ja ilmselt just sealt hakkas see idu ka arenema. Kui oli aeg valida endale ühel hetkel eriala, siis mul oli laual kaks teed: saksa keel või ajakirjandus. Mõistagi viimane osutus valituks,» sõnas ta.

Esse on oma kolmekümnendate alguses ja jõudnud teleekraanile juba omanimelise saatega «Esse». «Jah, mis siin salata...olen noor inimene ja mul on endanimeline saade. Tõesti, «vau»! Eesti telemaastik on nii väike ja eriline. Kõik saatejuhid on erinäolised ja kõikidelt tegijatelt on mul olnud nendelt midagi õppida, nii uutelt kui kogenud saatejuhtidelt - noortelt eriti entusiasmi ja pealehakkamist! Ma tahan loota, et saade «Esse» ei ole mu karjääri tipp, olen teleekraanidel olnud ju alles kümme aastat. Samas, see saade on kindlasti päris suur teemärgis minu teekonnal. Ja kõigele lisas, saatenimi «Esse» kõlab väga hästi,» muigas ta.

Noor naine kirjeldas, mis on tema edu võti ja mis on aidanud teda karjääriredelil üles poole ronimisel. «Nii nagu igas aspektis meie elus, on ka siin on olnud omajagu rolli vedamises. Ma arvan, et kõige suurem vedamine oli minu kõige esimene samm...ülikoolist läksin otse «Aktuaalsesse kaamerasse». Enne kui mul oli ülikooli diplom taskus, olin allkirjastanud töölepingu ERR's,» lisas ta.

«Aasta oli 2012 ja ETV otsis kultuuritoimetusse ning majandustoimetusse reporter-saatejuhti. Ülikooli ajal oli mul enda sees palju kahtlemist ja kaalutlemist, ma polnud oma eriala valikus sugugi kindel. Teadsin, et tahan tööle asuda just Rahvusringhäälingusse, käisin kaks aastat tasuta praktikal nii Tartu toimetuses kui ka raadiouudiste juures. Olin pildil, sain oma nime kirja, kuid mulle tehti väga üheselt selgeks, et kohta mulle pakkuda ei ole. Olin juba käega löömas ja mõtlesin, et mida peaksin oma karjääriga üldse ette võtma. Kuid õnneks just 2012. aasta kevadel vabanes Aktuaalses kaameras saatejuht-reporteri töökoht ja läksin sinna ka esimesel võimalusel kandideerima. Usun siiani, et sain selle koha tänu oma eelnevale praktikakogemusele ja kindlasti mängis seal omajagu rolli ka vedamine,» rääkis Esse.

Mõistagi rääkisime saates ka spordist. Esse läbis mõned aastad tagasi Rootsis Svensk Klassikeri nelikvõistluse, milles oli neli etappi, kus ta jooksis, sõitis ja ujus läbi sadu kilomeetreid erinevaid spordiradu. Analoogse ettevõtmise on ta läbi teinud ka Saksamaal. Miks saatejuht selliseid eneseületusi on ette võtnud? «Eks ma olen seda ka ise mõelnud, miks seda kõike teen! Minu enda küsimused ja kahtlused...neid ei tule ette mitte ainult spordis, vaid ka ülejäänud eluvaldkondades. Nende kahe võistlussarja puhul küsiti minult palju - miks ma seda teen...ja iseenda käest ma seda eriti ei küsinudki. Nende spordivõistlustega sai õnneks selgeks - ma lihtsalt tahtsin seda teha. Mul oli vaja eesmärki ja mul oli vaja iseennast tõestada, just enda jaoks,» avaldas noor naine.

