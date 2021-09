Muusik Ewert Sundja avastas enda jaoks maalimise tänu tütre koolitööle: see valdas mind totaalselt!

Ewerti Sundja sõnul ei tasu fännidel karta - tema soololugude avaldamine ei tähenda, et ansamblil Ewert and The Two Dragons oleks lõpp. «Ma saan aru, et selline küsimus võib paratamatult tulla - kuid see pole üldse nii. Meil oli bändiga eriti töörohke suvi - pole Draakonite ajaloos nii palju esinenud kui nüüd tänavu suvekuudel! Oleme indu täis ja oktoobris mõtlesime isegi laagrisse minna. Vaja on uusi lugusid kirjutada,» rääkis ta.

Muusik selgitas, et otsustas uut muusikat avaldada sooloartistina isiklikel põhjustel. Ta leiab, et on mingi hulk emotsioone ja muusikat, mida on raske vahetult edasi anda kui need on bändina läbi töödeldud. «Mõnikord lihtsalt on nii, et osa muusikat tekib siis, kui oled üksi kodus. See esimene versioon hakkab nii väga meeldima, et ei tahagi seda enam kellelegi anda,» mainis Sundja.

«Tavaliselt bändilugudega on ikka nii, et peale loo esimese versiooni valmimist küsid üle ühe ja teise käest. Üks tahab rohkem kitarri lisada, teine soovib enam trumme juurde tuua. Nüüd oma soololugudega sain ise maitsestada ja see oli väga värskendav. Kuid veelkord lisan, ka Draakonitega on kõik kenasti,» sõnas muusik.

Uus singel «Goodnight, Goodnight» valmis Sundjal koostöös produtsent Sander Mölderiga. Loo «Half of It» juures aitas Kaarel Tamra kauni kõla välja töötamisel. «Eks natuke inimesi on ikka appi vaja. Laulu kirjutamine on aga minu jaoks nii isiklik ja sügav teema. Ei ole võimalik kellelegi öelda - kuidas ja mis kuhugi sobib. See puudutab ka minu õpetaja rolli pidamist, see töö käis mulle mingil hetkel vastu seoses mu põhimõtetega. Mingitel momentidel on võimalik juhendada kedagi üks ühele, kuid loengu vormis laulukirjutamist edasi anda ei saa. Laulude loomine pole päris puutöö. Kuigi mõlemad on siiski üsna loomingulised tegevused,» rääkis Sundja.

Muusik avaldas, et hobikorras on ta tegelemas põneva valdkonnaga. «Olen hakanud maalima! Ilma naljata! Tütrel oli koolis kunstitöö, ta jäi joonistamisega jänni ning läksin talle appi. Olukord kujunes aga selliseks, et laps läks elutuppa multikat vaatama ja mina jäin maalima. Tegelesin selle tööga lausa mitu tundi ja see valdas mind totaalselt. Võtan hetkel hoogu, et endale molbert osta,» muigas Ewert Sundja raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».