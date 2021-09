Sotsiaalmeedias on tähelepanelikud kodanikud jaganud, et muidu luksuslikus ja kaunis sadamaümbruses on üks väike majake läbimõtlematu lahendusega. Kaldtee ja käsipuude asemel viib invatualetti kaheastmeline kokkuklopsitud trepike. Kuidas näiteks ratastoolis või karkudel inimene sellest omal jõul üles saaks minna, jääb selgusetuks.