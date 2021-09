PEAB PAIKA? ⟩ Mehed ütlevad, et pole seda lihtsat majapidamistööd kunagi teinud

Paljud naised tunnevad veel tänagi, et majapidamistööd on suuresti nende õlgadel ning mees lihtsalt aitab vähem.

Paljud paarid jagavad majapidamistööd omavahel võrdselt ära: üks pool vastutab oma kohustuste eest ning teine tegeleb enda ülesannetega. Siiski on üks töö, mida kolmandik meestest ütleb, et on alati vältinud: voodipesu vahetamine .

Tuhandelt mehelt ja naiselt küsiti, kes nende kodus voodipesu vahetab ning üle 30 protsendi meestest tunnistas, et pole kunagi seda teinud. Küsitlusest selgus, et meeste jaoks on see väga vastik ülesanne või ei saa nad lihtsalt aru, millal on aeg pesu uue vastu vahetada.