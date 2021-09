NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob suuremat intuitsiooni, aga ka segadust

Sel nädalal liigume läbi kuu viimase veerandi, kuni 6. oktoobril algava kuu loomiseni. Oleme taas nädalas, kus põhirõhk on vanast vabanemisel ja otsade kokku tõmbamisel. Praegu on hea leida üles kõik, mis on jäänud seni märkamata või tegemata, või millest soovime lihtsalt vabaneda ja puhastuda. Lisaks on tänaseks koos Merkuuriga 7 taevakeha retrograadsed - see on äärmiselt sissevaatlik ja isegi passiivse energiaga aeg, kuna «põhitegevus» toimub seespool ja nähtamatul tasandil.