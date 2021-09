Toitumisnõustaja Elis Nikolai: kui sul on «magusasõltuvus», siis tegelikult tähendab see, et...

Tartus üles kasvanud Elis Nikolai on toitumisnõustaja ja -terapeut, kelle eesmärk on aidata inimestel luua elukestev harjumus tervislikult ja teadlikult toituda. Teadlik toitumine ei tähenda pidevat dieeditamist, iga suutäie kontrollimist ja teatud toiduainetest täielikult loobumist.

30-aastane Elis Nikolai tunnistab, et veel kümme aastat tagasi pistis ta rinda ärevushoogudega. Ta oli läbipõlenud noor naine, kes ei osanud oma vaimu ja keha eest piisavalt hästi hoolitseda.

«Mõistsin, et mu keha ei ole rahul ja panustasin üha rohkem aega uurimaks, kuidas teadliku toitumisega end aidata saaksin. Mõistsin, et toit, mida söön, võib olla võimas ravim või siis hoopis vastupidi. Tänaseks olen lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli ning täiendan end igal võimalusel,» ütleb ta.

Teadlik toitumine, tasakaalu leidmine ja oma keha vajaduste tundma õppimine on aidanud Elisel parandada oma üldist enesetunnet ning seljatada ärevushäired. «Mul on kordades rohkem energiat, olen ideaalkaalus ning olen lõpuks leidnud oma toitumise stasakaalu,» sõnab Elis ja lisab, et kõige olulisem on mõista, miks tervislik toitumine nii oluline on ning kuidas toit meie heaolu ja tervist tegelikult mõjutab.

«Tihti arvatakse, et tervislik toit on kallis või kättesaamatu. Tegelikult on väga paljud tohutult tervislikud ja toitainerikkad toidud meie enda nina all ja me ei pea ilmtingimata kaugelt-kaugelt imporditud uhkete nimedega supertoite kokku ostma,» ütleb Elis. FOTO: Remo Tõnismäe / Postimees

Väga olulist rolli toitumises mängivad ka lapsepõlvest alguse saanud harjumused ja lähedaste poolt lendu lastud kommentaarid.

Enamik naisi alustab «dieeditamist» siiski vaid seetõttu, kuna soovitakse teatud välimust saavutada. Sageli pole kaalu alandamiseks valitud meetodid alati just kõige tervislikumad, ent just tervis peaks esikohal olema. «Kaalu on võimalik langetada ka väga ebatervislikul viisil, kuid see pole jätkusuutlik,» selgitab toitumisnõustaja.

Mõned põletavamad küsimused Elisele:

Mida arvata kinnistunud mustrist «taldrik tuleb alati tühjaks süüa»?

Oma elukaaslase pealt näen seda väga hästi. Restoranis sööb ta oma taldriku tühjaks ja vajadusel ka minu toidu lõpuni. Et jumala eest ei jääks toitu alles, sest rahast on ju kahju. Aga seda ei saa talle pahaks panna! Paljude inimeste lapsepõlv oli selline, et toiduga polnud priisata.

Õnneks on meie generatsiooni suhtumine on teistsugusem, kuna toit on kättesaadavam. Loomulikult on toitu halb ära visata, kuid selle vältimiseks tuleks paremini planeerida. Valmistada korraga vähem toitu ja tõsta taldrikule väiksem portsjon.

Kindlasti tasub ka jälgida, milliseid toitumisharjumusi oma lastele edasi antakse. Kui sundida oma lapsel taldrik tühjaks, võib see kasvatad temas trotsi mõne olulise toiduaine vastu.

Kas toitumisnõustaja teenuse kasutamine on eestlaste seas kasvav trend?

Kindlasti! Eestlaste tervis on ajaga rohkem käest läinud – inimesed on suutnud end haigeks elada ja töötada. Samuti mängib olulist rolli, et inimestel on võrreldes varasemate aegadega rohkem raha mugavusteenusteks.

Inimestel on küll raha, kuid neil pole aega ega ka tervist. Sotsiaalne surve (sotsiaalmeedia) utsitab samuti end muutma.

Nimeta naiste salarelvad, kuidas end toidu abil ilusaks süüa?

Nahk

Et nahk oleks särav ja elastne, tuleks kindlasti palju vett juua. Ühes päevas võiks juua vähemalt kaks liitrit puhast vett (kohv, tee ja teised joogid ei lähe arvesse). Samuti tasub meeles pidada, et ühe tassi kohvi kõrvale tuleks juua üks klaas vett.

Juur-, köögi- ja puuvilju tuleb samuti tarbida, sest need sisaldavad palju antioksüdante ja vett. Mida tumedan on vili (näiteks mustikad), seda rohem need antioksüdante sisaldavad.

Juuksed ja küüned

Biotiin on juuste ja küünte jaoks oluline, kuid seda saame täisväärtuslikust toidust piisavalt nii või naa ja lisandina eraldi juurde ilmtingimatavõtma ei peaks. Juustele ja küüntele mingisugust imetoitu pole olemas, aitab lihtsalt mitmekülgne ja tervislik toitumine.

Hormonaalne tasakaal

Hormonaalse tasakaalu ja ilu aspektist on olulised ka head rasvad: pähklid, avokaado, õlid, kala, chia-, lina-, kanepiseemned ja kreeka pähklid. Küllastumata rasvad ja veresuhkru tasakaalustamine (see on isegi olulisem) on olulised ka hormonaalse tasakaalu seisukohalt.

«Kui hormonaalne tasakaal on paigast ära, siis see mõjutab meie enesetunnet ja väljanägemist,» ütleb Nikolai. FOTO: Remo Tõnismäe / Postimees

Mida libiido tõstmiseks sööma peaks?

Teada tuntud libiido tõstja on maca juur ehk Peruu ženšenn. Maca juurest valmistatakse pulbrit, mis aitab hormonaalset tasakaalu hoida. Tähtis on tervik - nagu ei hoia üksainus sidrun sind tervena, ei tõsta ka lusikatäis maca pulbrit libiidot ühekorraga lakke.

Hormonaalset tasakaalu on väga lihtne paigast viia kas ebatervisliku toiduga, ekstreemsete dieetidega või liiga vähese kaloraaži tarbimisega.

Küsisid inimestelt ükskord Instagramis, kas nad eelistavad pigem toidu maitset või kvaliteeti.

Vastused olid pooleks, kuid kaldusid kergelt toidu maitse poolele. Maitsvaid toite on lihtsam kätte saada ning see tekitab sõltuvust ja head tunnet. Inimestel oli üsna ühene arvamus sellest, milline üks maitsev toit olema peaks.

Miks nii paljud maiustuste «sõltuvuses» on?

Tasub mõelda, miks need isud tekivad. Tihtilugu on suure magusavajaduse taga kõikuv veresuhkru tase. Mida ebatervislikumalt süüakse, seda vähem saab keha vajalikke toitaineid. Kui sul on koguaeg magusa isu, siis tegelikult on keha näljas ja küsib päris toitu. Kui hakata tervislikumalt toituma, kaovad ka erinevad isud. Tähtis on regulaarselt süüa, sest siis püsib veresuhkur stabiilsena.

Mis toitu sa ise iial suhu ei pistaks ega soovitaks ka vaenlasele?

Ebakvaliteetsed poekoogid, milles pole isegi mitte päris muna sees. Samuti kahtlased küpsised, mis sisaldavad transrasvu ja teisi ebavajalikke lisaaineid.

Kui sul oleks võimalus viimast korda süüa, siis millise toidu valiksid?