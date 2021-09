Kas tulevik on akendeta lennukite päralt?

Ainult et seni pole ennustused, et akendeta lennukid muutuvad reaalsuseks juba enne 2025 aastat, veel loodetud kujul täituma hakanud (kui ehk Emiratesi katsetused välja arvata). Mis ei tähenda kaugeltki seda, et idee oleks maha maetud või sellega enam ei töötataks. Tehnoloogia arenedes on virtuaalsete akende arendusse lisandunud täiendavaid ideid liitreaalsuse (augmented reality) ja osalise tehisintellekti kasutamiseks, mis pakuks veelgi kaasahaaravamat reisielamust. Näiteks, kui lennuk lendab üle mäeaheliku või linna, ilmuks ekraanile selle kohta täiendav info ja 3D kaart. Selliste lahenduste tulemusena poleks aknad enam mitte lennuki struktuurielement, vaid toimiks pigem lennuki meelelahutussüsteemi osana, sest võimalusi on lõputult.