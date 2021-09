Kosmeetikavaba aeg nahale. Millest alustada ja miks see sulle hea on?

Looduskosmeetika spetsialist Berit Joosep avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et sarnaselt nagu pakume puhkust oma kehale ja vaimule, võiksime seda võimaldada ka oma nahale. «Paljud meist teevad kehale erinevaid paaste ja dieete, see on teada ja tuntud. Nahale puhkuse andmine on võibolla natuke uuem lähenemine,» sõnas Joosep.

Igaüks meist saab ise hinnata ja tunnetada, milline periood kosmeetikavabaks katsetuseks on meile kõige sobilikum. «Hetkel on õhk veidi niiskem kui suvel, vihma sajab kaunis tihti. Minu hinnangul on hetkel kõige sobivam see samm ette võtta. Kui õues on krõbe pakane, siis ilma kreemide ja kaitseta võime nahale äkki liiga teha. Kuivatada me nahka ju siiski ei taha...seega, peame jälgima ilmaolusid ning natuke oma kosmeetikavaba sammu reguleerima,» rääkis ta.

«Kui on plaan minna päikese kätte, siis päikesekreem on siiski vajalik. Kui on aga tõepoolest kosmeetikavaba periood, siis soovitan vahele jätta isegi erinevate puhastusvahtude ja toonikute kasutamise. Jooge rohkem vett, võtke koos toiduga kasulikke rasvasid ja võtke näiteks lusikaga sisse head õli. Kui kreeme ei kasuta, siis keha peab mujalt saama kätte vajaminevad rasvhapped ja niiskuse - eriti kui niisutamine on olnud naha jaoks harjumuspärane,» sõnas Joosep.

Looduskosmeetika spetsialisti sõnul on vaja aegajalt kreemide ja seerumite kasutamise rutiini lõhkuda, et nahk saaks ka ise end reguleerida. «Nahale on hea, kui ta saab taastada oma loomuliku protsessi. Vastasel korral läheb nahk liiga laisaks,» lisas ta.

«Mina võtsin esimest korda kosmeetikavaba perioodi ette siis, kui läksin mägimatkale. Tegelikult juhtus see täiesti kogemata. Esimesed kaks päeva olid päris rasked. Soovitaksingi siinkohal selle perioodi viia kolme kuni seitsme päevani. Kolmandal päeval tundsin, et mu nahk ei vaja üldse nii palju kreemitamist ja rasueritus muutus. Mu hahk hingas teistmoodi ja paremini. Neid tundeid on raske kirjeldada,» rääkis ta.

Joosepi sõnul on oluline jälgida oma naha olukorda ja tegutseda vajaduspõhiselt. «Kõike mida reklaamitakse - kõike tahame ka oma nahale panna. Lähtuge oma naha reaalsest vajadusest. Võtke paus ja hinnake, kui palju tooteid teil üldse vaja on. Seerumid, kreemid, vahud, õlid...äkki annab midagi ära jätta või siis vastupidi, teha ühega neist mõni süvendatud kasutamise kuur,» märkis Berit Joosep raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».