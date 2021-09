Sandra Raju spordivõistlustel kaasaelajatele: teadke, et pealtvaatajatel on sportlaste jaoks nii suur roll!

Liikumisentusiast Sandra Raju rääkis raadio Elmar päevaprogrammis, et tema nädalavahetused on eripalgelised ja täis erinevaid ülesandeid. «Näiteks hetkel selle intervjuu ajal istun küll oma diivanil, teen veidike tööd - kuid peagi hakkan tuba koristama ja siis lähen veedan aega õues,» sõnas ta.

«Alustasin sügisel uuesti kooliteed. Nüüd igas kuus vähemalt kaks nädalat võtab enda alla Tartu Ülikool. Kuigi tegemist on palju, siis jälgin siiski seda, et võtaksin oma nädalavahetusi pigem rahulikult. Võtan aega endale, annan aega ka oma lähedastele...ja teen mitte liiga palju tööd korraga,» tunnistas ta.

Raju meenutas otse-eetris möödunud suve oma kõige ideaalsemat nädalavahetust. «Tegelikult, toredaid hetki oli muidugi palju. Kuid otsustasin hetkel välja valida ühe konkreetse. Olin Tallinna Ironmani võistlusel üks teadustajatest. Tegu oli pika nädalavahetusega, mil töötasin neli päeva järjest. Kogu selle aja jooksul ergutasin teisi inimesi, kes tegid sporti. See oli nii äge,» muigas ta.

«Kes pole kunagi spordivõistlustel käinud, siis teadke, et kaasaelajatel on sportlaste jaoks nii suur roll. Minu soovitus - leidke nädalavahetusel mõni spordiüritus ja minge elage inimestele raja ääres kaasa! Te saate sealt kaasa megaägeda emotsiooni. Kõigele lisaks, sportlasele annab ergutamine lisatõuke, et ta jõuaks oma võistluse kenasti lõpuni teha,» soovitas personaaltreener Sandra Raju raadio Elmar saates «Elu parim nädalavahetus».