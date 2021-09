Tegijal juhtub nii mõndagi: eestlaste kõige suuremad hoidistamisapsakad

Hansapost uuris sotsiaalmeedias, milliste apsakatega on inimesed moosi keetmisel, mahla tegemisel, kurkide ja seente marineerimisel maha saanud.

Sool on suhkur ja vastupidi

Kõige klassikalisema apsakana ajavad Eesti inimesed omavahel sassi soola ja suhkru. Nii on moosi sisse saanud sool ja marinaadi sisse suhkur. Kui mõni hoidistaja on apsakale enne moosi purki panemist ka jälile jõudnud, siis teised on sellest alles märksa hiljem aru saanud, näiteks kargel talvehommikul pannkooke süües.