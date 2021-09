Kolm sammu, kuidas iga töö enda jaoks nauditavaks teha

Faktorid, mis saavad kaalukaussi soodsas suunas liigutada, on seotud meie põhivajadustega: me tahame oma elude üle kontrolli, me tahame positiivseid igapäevaseid suhteid ja me tahame tunda rõõmu sellest, kuidas me oma aega kulutame. Seda, kuidas neid kolme oma tööellu integreerida, nimetatakse «töö meisterdamiseks» (ing k job crafting) – see on termin, mille leiutasid Yale’i ülikooli psühholoog Amy Wrzesniewski ja Michigani ülikooli ärijuhtimise ja psühholoogia professor Jane E. Dutton. Oma selleteemalises uuringus rõhutasid nad, et kõik taandub nende faktorite kontrollimisele ja perspektiivi muutmisele.