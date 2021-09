AITAME! ⟩ Kolme lapse ema vajab võitluses vähiga abi

Pole üldsegi kerge paljude inimeste ees millestki nii isiklikust rääkida. Täna otsustasin seda siiski teha, et paluda teie abi ja tuge võitluses karmi haiguse, vähiga, mis on olnud mu kaaslaseks ja õpetajaks üle kuue aasta. Viimase pooleteise aastaga on mu tervislik seisund drastiliselt muutunud.

Paraku kulub aga kolmenädalase kuuri peale umbes 25 000 eurot. Seetõttu palungi teilt siiralt ja südamest rahalist abi, kellel vähegi on võimalik mind sellel teel toetada. Iga väiksemgi summa on kindlasti asja eest ja olen südamepõhjani tänulik.

Kõik on valikute küsimus, et kuidas maailma näha ja siin olla, viimse hingetõmbeni. Isegi, kui vahepeal on sõprade köögilaua taga peatäisi kurvastatud, on valikus siiski ka helgus ja kergus. Soovin teile tarkust hinnata iga antud päeva. Ja näha katsumuste sügavamat tähendust. Ja uskuda imedesse!