Põhjus, miks naised seksi ajal oigavad

Küsitluse tulemused olid enamjaolt ootuspärased, kirjutab stayathomemum.com.au. 66 protsenti vastanutest ütles, et nad oigavad seksi ajal, et kiirendada oma partneri orgasmi. Koguni 87 protsenti ütles, et häälitsevad, et ise tippu jõuda.