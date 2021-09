Bermuda kolmnurga ühe salapäraseima mõistatuse lahendamisel toimus murrang

Bermuda kolmnurk on üle miljoni ruutkilomeetri suur ning ulatub Ameerika Ühendriikide idarannikult Antillideni ja sealt edasi Bermuda saareni. Selles piirkonnas on teatatud üle 50 laeva ja 20 lennuki kadumisest ja viimase 200 aasta jooksul on usutavalt sadu inimesi sinna piirkonda oma elu jätnud.