Ülehomme jagavad ettevõtlikud Eesti naised inspiratsiooni ja teadmisi

Ettevõtlus on muutumas aina populaarsemaks ning väikeettevõtja või vabakutselisena töötamine pakub võimalust olla oma aja ja töö peremees. Tihtipeale jääb aga isegi suurepärase idee olemasolul puudu julgusest või praktilistest teadmistest.

Juba 28. septembril stardib Tallinna Ettevõtluspäev, mis juhatab sisse oktoobri alguses toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala ning julgustab ka naisi ettevõtlusega tegelema. Tänavune Tallinna Ettevõtluspäev, mille peateemaks on «Muutuste lainel», keskendub viimase kahe aasta jooksul majanduses toimunud pöördele ning innovatiivsetele lahendustele. Ettevõtluspäev toimub Viru Konverentsikeskuses ning on tasuta.

Enam kui 40 kavas leiduva ürituse seas on ettevõtlikele naistele põnevaid ja harivaid seminare, kus jagatakse inspireerivaid lugusid ja nõuandeid.

Naiste edu ja tagasilöögid karjääris

Kell 13 arutletakse, kuidas on naiste koormus töö- ja ettevõtlusmaailmas kasvanud või kahanenud võrreldes koroonaeelse ajaga. Enda ja oma ettevõtete arengust räägivad ettevõtlikud naised: Sandra Haugas või Mari-Liis Sepper (PRAXIS), Lilian Promet (Meaningful Talks), Angela Ventsel (SuccessHub OÜ, Birkenthal OÜ), Katrin Aedma (KA Konsultatsioonid OÜ), Egle Raadik-Gonchev (Scandinavian OÜ). Vestlust suunab naisettevõtluse konverentside korraldaja Reet Laja (Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus)

Esinejate hulka kuuluvad Kristel Lankots (Chocokoo šokolaadikoja asutaja ja šokolaadimeister), Kris Leinatamm (Inspiratsiooniraamatukogu OÜ omanik ja tegevjuht), Kristi Kooser (Be More Superfoods OÜ omanik ja tegevjuht), Liisi Tarvo (Vrapikohvik Wrap’n’Roll asutaja), Liina Vettik (Business Coaching OÜ asutaja, coach ja koolitaja), Reet Villig (OÜ Willing, Bolt-i üks esimesi investoreid ja asutajate ema).