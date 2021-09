SODIAAGISALADUSED ⟩ Päike liigub üle ülimassiivse musta augu

Täna liigub Päike üle seni teadaoleva suurima massiga musta augu, mis asub galaktika M87 keskmes, ning sellel on oma tähendus ka astroloogias. See, et Päike liigub üle musta augu, tähendab, et Päike liigub Maalt vaadatuna taevakaardil üle punkti, kus see must auk asub. Olgu võrdluseks öeldud, et see must auk on meie Päikesest 6,5 miljardit korda suurema massiga.