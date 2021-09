Sophie Ellis-Bextori valus pihtimus: Kaotasin süütuse 17-aastaselt, kui mind vägistati

Daily Mail vahendab, et hiti «Murder on the Dancefloor» lauljanna sai selle mehega tuttavaks ühel kontsertil. Naine läks talle külla, nad ajasid juttu ja suudlesid. Sophie räägib: «Tundsin tema kätt enda aluspükstes ja kuulsin ennast palumas, et ta lõpetaks. Aga ta jätkas. Mu peas vasardas, et ma ei taha seda.»