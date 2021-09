Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar tähistasid hiljuti viiendat pulma-aasapäeva, kuid õnnelikus suhtes veedetud aastaid on kokku juba 14. Neist õhkub armastust, soojust ja rahu - heidame pilgu astroloogiale, et leida, mis on nendevahelise harmoonia taga. Kas sünastria ehk sünnikaartide võrdlus suudab ehk omalt poolt selgitada, kuidas nad teineteisele mõjudes sellise kauni suhte on saavutanud?