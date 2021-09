LÕPUKS OMETI ⟩ Briti idufirma tõi turule täielikult laguneva plasti

Idufirma Polymateria kogub Aasias juba suurt populaarsust: ettevõte on sõlminud lepingu Taiwani hiiglasliku 7-Eleveni tarnijaga ning müünud ​​oma tehnoloogia ka ühele maailma suurimale plastitootjale Formosa Plastics, kirjutab Bloomberg. Polymateria sõnul on nad maailma esimesed, kes on turule toonud täielikult biolaguneva plasti.