Tükiseebil ja dušigeelil on mõlemal sama ülesanne: nahk puhtaks pesta. Võib tunduda, et neil kahel pole erilist vahet ja see on vaid eelistuse küsimus, kumba kasutad, kuid tegelikult peitub siin rohkem nüansse. Mõlemal on omad eelised ja puudused.