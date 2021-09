Eleryn Tiit pakub kauneid meenutusi 90ndatest: lauljal ilmus cover Donna Lewise hittloost!

«Mul on suve jooksul esinemiste näol nii palju tööd olnud, et pole isegi hoomanud, mis kõrval on toimunud. Kuid mul on äärmiselt tore aeg, läheb hästi,» rõõmustas muusik raadio Elmar hommikuprogrammis.

Tiit avaldas uue singli «Kõikjal kõiges» ja lootis sellega, et võib nüüd aktiivsemale hooajale puntki panna. «Lootsin siiralt, et kui uus lugu välja toodud, siis on mõneks ajaks chill. Päris nii see siiski ei ole. Samas usun, et varsti leian kasvõi ühe päeva, mil mul pole plaanis mitte ühtegi asja ja saan lihtsalt olla. Arvan, et see kohe tuleb,» sõnas ta.

Äsja avaldatud lugu «Kõikjal kõiges» on cover tuntud loost «I Love You Always Forever». Tegemist on Donna Lewise 1996. aastal avaldatud hitiga. «Sündisin siis kui see lugu ilmus! Aastate jooksul olen õppinud seda laulu tundma, eriti refrääni osa. Tegemist on tõeliselt ilusa ja armsa palaga - nii otsustasimegi, et teeme sellest ka eestikeelse versiooni,» rääkis muusik.

«Loo avaldamine oli muidugi pikem protsess. Esimene mõte tuli jaanuaris ja siis oli vaja kiiresti üks demo valmis teha. Kirjutasime koostöös Maian Kärmasega sõnad, laulsin materjali sisse ja lugu sai saadetud Sony kontoritesse Stockholmi ning New Yorki. Vastust ootasime paar kuud ning jaanipäeva paiku saimegi «jah» vastuse. Nüüd on ilmunud loole ka video,» sõnas Tiit.