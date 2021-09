Peagi aga selgus, et tulesüütajaks oli Loona vallast pärit 15-aastane lapsehoidja Eduard Aulik. Peremees ja perenaine läksid heinamaale ja jätsid Auliku kaheaastase Vladimiriga koju. Magamistoa ukse panid nad kinni, kuid aken jäi lahti. Aulik teadis, et just magamistoas peremees oma raha hoiab, nii ronis ta aknast sisse ja hiivas rahakotist üheksa kümnekroonist.