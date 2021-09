Arsti soovitus üle 35-aastastele naistele: võti kaalukaotuseks on...

Tema meetod on uudne: keskenduda tuleb hormoonidele. «Su toit reguleerib su hormoone,» selgitab ta väljaandele Today. «Nii et kui sa püüad vähendada kaloreid, et oma kaalu reguleerida, on see ette hukule määratud. Kalorid on tähtsad, kuid hormoonid veel tähtsamad.»