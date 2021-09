SÜGISE HOROSKOOP ⟩ Tuleb rahulikum aeg kui möödunud aastal

See sügis tõotab tulla muutusterohke ning mingil määral vintsutav, kuid üldiselt palju leebem ja rahulikum kui eelmisel aastal. Sügisekaardis on seekord Päike ühenduses Marsiga Kaaludes, kuid Päike ja Marss on Kaaludes mõlemad nõrgendatud. Eks sügisele ongi iseloomulik valguse ja energia vähenemine, ent seekord viitab see justkui katsele loomulikule voolavusele vastu punnitada (Marss), mis kokkuvõttes ei tasu ära.