Väidetavalt jäi lapsehoidja rasedaks ning tegi aborti. Nüüd on asja põhjalikult uurinud aga BBC ja tõde on selge: kõlakad olid täiesti valed. Tiggyle makstakse mainekahju hüvitamiseks kopsakas summa.

Selgus, et need kuulujutud algatas ajakirjanik Martin Bashir, et veenda printsess Dianat endale intervjuud andma. Intervjuu on üks skandaalseimad jutuajamisi, mis iial teles peetud ning Bashir on praeguseks ka korduvalt vabandanud, et tõde väänates Dianat vestlema veenis.