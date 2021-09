Eia Uus avaldas raamatu Buenos Airese reisimuljetest: mu hing on seal lugejate ees alasti ja aus

Eia Uus avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, miks ta oma uue raamatu otsustas just Argentiina ainetel luua. «Olen selles linnas ise käinud. Enne reaalset külastust olin seda paika ka palju kordi unes näinud. Tore, et mõned unenäod kipuvad täide minema. Buenos Aires on erakordne linn maailmas - tahtsin, et ka minu raamat näeks välja hoopis teistsugune kui ükski teine raamat siin ilmas,» muigas Uus.

«Raamatu kujundaja sai selle töö juures täiesti vabad käed. Ta leidis, et raamatul peaks olema paljas selg...sest ka minu hing on seal alasti ja aus. Tagakaanel on kangas siiditrükiga...kui seda palju lugeda, siis hakkab raamat narmendama. Sisulehtedel on palju õhku, et lugeja ei tunneks end surutuna,» sõnas kirjanik.

Uus lisas, et Buenos Airese reis tuli tema jaoks üllatuslikult ja ilma suurema eesmärgita. «Ma läksin sinna teadmata miks, täiesti tühja koha pealt. Lendasin lihtsalt kohale ja kõik mu lähedased küsisid, et kas olen hulluks läinud. Istusin ja ootasin seal, et mis siis nüüd saama hakkab. Korraga hakkasid kõik õiged asjad juhtuma,» rääkis ta.

«Pean tunnistama, et palju jäi ka kirjutamata. Eks selle raamatu võlu ongi see, et on asju, mis jäid ridade vahele ja on asju, mis jäid mu enda teada. Olen saanud lugejatelt tagasisidet, et see raamat kugistatakse kohe tervenisti alla. Raamat ise võib tunduda sõrmede vahel mahukas, kuid tegelikult tekstiosa pole kuigi pikk - seal on lihtsalt nii palju pilte. Kõik fotod on mu enda tehtud. Olen tulemuse üle väga rõõmus, visuaalse inimesena olen alati tahtnud raamatutesse oma fotosid lisada. Romaanide puhul pole mul lubatud seda teha....sel korral saime foto panna igale lehele! Buenos Airese värvid annavad lugejale kindlasti palju elamust juurde,» lisas kirjanik.

Uus ei liigita oma uut teost ei reisikirja ega päeviku kategooriasse. «Ei oskagi täpselt vastata, ilmselt pole ei ühte ega teist, ilmselt on midagi kolmandat. Üks lugeja teatas, et leidis raamatust küllaldaselt aforisme - ta joonis alla lemmikuid tsitaate. Seal on mõtteid, tundeid ning reisimuljeid,» sõnas naine.

«Hakkasin sisu kokku panema tänavu kevadel. Tundsin sel hetkel, et vajan oma ellu helgust. Leidsin üles mitu aastat tagasi kirjutatud käsikirja ja lugesin seda täiesti võõraste silmadega. Leidsin ridade vahelt nii palju helgust ja elujaatavust. Otsustasin seda ka teistele pakkuda,» märkis Uus.

Uus jagas lisavihjeid Buenos Airese olustiku kohta. «Kui nüüd päris aus olla, siis sealne õhk pole just kõige puhtam - see on tõrvatilk meepotis. See on üks väga suursugune linn. Argentiina oli sadakond aastat tagasi rikkuselt teine riik maailmas, kõik on üles ehitatud uhkesti. Siis aga tuli üks kriis teise järel ja suursugusus on põrmu vajumas. Minu jaoks on seal aga tohutult palju ilu! Isegi rohkem ilu kui värskelt renoveeritud ja ülesklantsitud majade keskel. Soovitangi sinna otsima minna kadunud aegade hiilgust,» lisas Eia Uus raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».