POLITSEI HOIATAB ⟩ Räpinas tülitas täiskasvanud mees 12-aastast poissi

Arusaadavalt teevad sellised olukorrad kogukonna ärevaks ning politsei uurib üksikasju, et selgitada noorukit hirmutanud mehe isik ja tema teo motiiv. Tegu võib olla arusaamatusega, mõnel juhul on täisealine joobes või vaimsete probleemidega ning kuni asjaolud pole lõpuni selged, ei saa välistada ka kuritegelikel eesmärkidel tegutsejad. Seega olenemata kohast ja ajast ei tohi valvsust kaotada: lastele tulebki aegajalt meelde tuletada, kuidas võõrastega käituda ning kahtlastest tähelepanekutest politseile teada anda.

Päev pärast seda vahejuhtumit sai politsei peagi teise teate, et Räpinas skatepargi juures on kahtlane mees, kes näib lapsi passivat. Politsei selgitas välja, et tegu oli isaga, kes tõi oma lapse skateparki sõitma ja ootas kohapeal, kuni lapse tagasi koju saab viia. Ka veendus politsei, et see mees ei ole sama, keda Räpina vallas 12-aastast poissi kõnetamas nähti.