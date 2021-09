Tai roosade taksode katustel kasvatatakse tööta jäänud juhtidele toitu

Tais Bangokis on tuhanded taksod tühjalt seismas, kuna välisturiste ei olnud ning kodus töötavad inimesed taksoteenust ei vaja. Paljudel autodel on suured laenumaksed tasumata. Kahe taksofirma töötajad leidsid seisvatele autodele nutika lahenduse.



Autode katustele paigaldati bambusest raamid, millele omakorda laotati peale suured prügikotid. Need kaeti mullakihiga ning istutati täis erinevaid ürte ja köögivilju, näiteks ube, kurke ja tomateid. Vilju kasvatatakse, et aidata toita tööta olevaid taksojuhte. Edaspidi jätkub saaki ka müügiks.